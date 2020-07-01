Появились скриншоты из Switch-версии Crysis Remastered
До официальной презентации геймплейного трейлера Crysis Remastered, вместе с которым, скорее всего, огласят и дату выхода проекта, осталось всего каких-то несколько часов (премьера назначена на 19:00 по МСК), но на официальном сайте Nintendo уже появилась страничка с предзаказом Switch-версии, а также были опубликованы соответствующие скриншоты. Объективно говоря, для портативной приставки результаты очень впечатляющие.
реклама
Согласно многочисленным утечкам, релиз Crysis Remastered на всех актуальных платформах состоится 23 июля.
реклама
Ранее в Сети уже всплывали скриншоты из ремастера, которые серьёзно расстроили любителей технологичной графики, однако важно помнить, что их источником был сайт магазина Microsoft, и вряд ли на них были продемонстрированы все возможности PC-версии обновлённой Crysis. Так что лучше дождаться вечера — тогда-то всё и прояснится.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила