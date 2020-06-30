Всего несколько часов назад в Сеть просочились первые снимки экрана Crysis Remastered, и вот уже сейчас энтузиасты с массой свободного времени в наличии пробежались по показанным на скриншотах местах в оригинальном Crysis, сделали скриншоты и сравнили их с изображениями в ремастере. По левую сторону скриншоты из оригинала, по правую — из ремастера.

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Как видим, ремастер далеко не всегда оправдывает свой статус: хотя вода стала «живее» и приятнее, растительности явно наблюдается меньше, равно как и, похоже, страдает дальность прорисовки.

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Конечно, совсем не поражающие воображение снимки можно списать на то, что в Сеть просочились скриншоты, сделанные на консолях текущего поколения или даже вовсе на Nintendo Switch (да, Crysis Remastered выйдет и на ней). Официально геймплей должны показать завтра, тогда-то всё и прояснится. Надеемся, что PC-версия всё же заставит сердечко любителей красивой графики биться чуть чаще.

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Из сегодняшней утечки следует, что Crysis Remastered появится в продаже 23 июля.