NVIDIA показала несколько новых скриншотов Cyberpunk 2077 с трассировкой лучей
Разработчики Cyberpunk 2077 и их партнёры продолжают дразнить игровое сообщество, публикуя кусочки информации и новые снимки экрана. Сегодня порадовать пользователей решила NVIDIA, опубликовавшая в официальном Twitter-аккаунте ускорителей серии GeForce четыре новых скриншота Cyberpunk 2077 с включённой трассировкой лучей.
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Стоит напомнить, что на прошлой неделе после окончания мероприятия Night City Wire компания NVIDIA подтвердила использование в Cyberpunk 2077 четырёх видов трассировки лучей: для воспроизведения реалистичных рассеянного затенения, рассеянного освещения, отражений и теней. Не забыли и об «умном» сглаживании DLSS 2.0.
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Релиз Cyberpunk 2077 состоится 19 ноября на PC и консолях уходящего поколения. На консоли нового поколения игра тоже обязательно заглянет, но уже в следующем году.
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