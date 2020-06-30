Разработчики Cyberpunk 2077 и их партнёры продолжают дразнить игровое сообщество, публикуя кусочки информации и новые снимки экрана. Сегодня порадовать пользователей решила NVIDIA, опубликовавшая в официальном Twitter-аккаунте ускорителей серии GeForce четыре новых скриншота Cyberpunk 2077 с включённой трассировкой лучей.

реклама

анонсы и реклама RTX 3000 в составе компьютера уже в Москве Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Стоит напомнить, что на прошлой неделе после окончания мероприятия Night City Wire компания NVIDIA подтвердила использование в Cyberpunk 2077 четырёх видов трассировки лучей: для воспроизведения реалистичных рассеянного затенения, рассеянного освещения, отражений и теней. Не забыли и об «умном» сглаживании DLSS 2.0.

реклама

Релиз Cyberpunk 2077 состоится 19 ноября на PC и консолях уходящего поколения. На консоли нового поколения игра тоже обязательно заглянет, но уже в следующем году.