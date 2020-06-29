Официальный ремастер первой части Crysis был анонсирован в середине апреля с намерением выпустить игру уже летом. Первый месяц лета практически закончился, а мы пока даже не видели, как выглядит облагороженный Crysis. К счастью, уже совсем скоро это недоразумение будет исправлено: Crytek назначила премьеру геймплея Crysis Remastered на эту среду, 1 июля, 19:00 по московскому времени.

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Насколько продолжительным будет показ игрового процесса, не уточняется, но нам много и не надо. Напомним, что в Crysis Remastered появятся текстуры более высокого разрешения, обновлённое освещение, улучшенные эффекты частиц, многие другие графические технологии и, конечно же, поддержка программной трассировки лучей.

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