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Crytek покажет игровой процесс ремастера Crysis в эту среду

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Официальный ремастер первой части Crysis был анонсирован в середине апреля с намерением выпустить игру уже летом. Первый месяц лета практически закончился, а мы пока даже не видели, как выглядит облагороженный Crysis. К счастью, уже совсем скоро это недоразумение будет исправлено: Crytek назначила премьеру геймплея Crysis Remastered на эту среду, 1 июля, 19:00 по московскому времени.

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Насколько продолжительным будет показ игрового процесса, не уточняется, но нам много и не надо. Напомним, что в Crysis Remastered появятся текстуры более высокого разрешения, обновлённое освещение, улучшенные эффекты частиц, многие другие графические технологии и, конечно же, поддержка программной трассировки лучей.

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Хотя изначально игроки предположили, что Crysis Remastered помимо оригинальной Crysis также включает в себя самостоятельное дополнение Crysis Warhead, данная информация впоследствии была опровергнута разработчиками: Crysis Remastered — это обновление только первой части.

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crytek crysis saber interactive crysis remastered
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Crytek покажет игровой процесс ремастера Crysis в эту среду
Kyle Reeze
19:27
В среду надо уже саму игру выкатывать, а они видео игрового процесса. На че там смотреть то, если каждый школьник уже давно прошел этот Кризис вдоль и поперек? Новые текстурки и спецэффекты на ютубе р...
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