Знаменитой Diablo II исполнилось 20 лет
Ровно двадцать лет назад — 29 июня 2000 года — на прилавках в Северной Америке появилась культовая Diablo II, с которой у многих и произошло первое знакомство с серией, и которая считается одним из лучших творений Blizzard.
реклама
Создатели игры Дэвид Бревик и Эрик Шейфер уже отметили событие в своих микроблогах в Twitter и заявили, что для них было честью находиться среди команды талантливых разработчиков Diablo II. Они и не предполагали, что создают игру, которая будет горячо любима сообществом даже по прошествии двух десятков лет.
К слову, по Сети уже давно и часто гуляют слухи о готовящемся ремастере Diablo II; сообщалось даже, что его собирались представить на BlizzCon 2019, но утечка не сбылась. Возможно, Blizzard решила, что в ремастере Diablo II нет смысла в связи с анонсом Diablo IV, возвращающейся в мрачный сеттинг и во многом похожей на Diablo II. Ну или же нам просто нужно подождать чуть дольше.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила