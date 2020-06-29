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Знаменитой Diablo II исполнилось 20 лет

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Ровно двадцать лет назад — 29 июня 2000 года — на прилавках в Северной Америке появилась культовая Diablo II, с которой у многих и произошло первое знакомство с серией, и которая считается одним из лучших творений Blizzard.

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Создатели игры Дэвид Бревик и Эрик Шейфер уже отметили событие в своих микроблогах в Twitter и заявили, что для них было честью находиться среди команды талантливых разработчиков Diablo II. Они и не предполагали, что создают игру, которая будет горячо любима сообществом даже по прошествии двух десятков лет.

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Сама Blizzard пока не прокомментировала юбилей, хотя логично было бы выдать какие-нибудь внутриигровые подарки в других проектах компании.

К слову, по Сети уже давно и часто гуляют слухи о готовящемся ремастере Diablo II; сообщалось даже, что его собирались представить на BlizzCon 2019, но утечка не сбылась. Возможно, Blizzard решила, что в ремастере Diablo II нет смысла в связи с анонсом Diablo IV, возвращающейся в мрачный сеттинг и во многом похожей на Diablo II. Ну или же нам просто нужно подождать чуть дольше.

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