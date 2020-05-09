Анонса обновлённой Diablo II поклонники творчества Blizzard ожидали ещё на прошлом фестивале BlizzCon. Предшествовавшие фестивалю слухи гласили, что в его рамках Blizzard представит Diablo IV, Overwatch 2 и ремастер Diablo II, однако в реальности были анонсированы только первые два.

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Впоследствии создатели Diablo II Макс и Эрик Шеферы и Дэвид Бревик объяснили , что подготовка ремастера сопряжена с большими трудностями, поскольку исходный код и многие материалы были утрачены, и что если Blizzard когда-нибудь возьмётся за эту работу, то игру придётся ваять практически с нуля.

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Но, похоже, Blizzard всё же готовит ожидаемый многими ремастер классики. По крайней мере, такой информацией располагает издание ActuGaming , ссылающееся на хорошо осведомлённый о происходящих в Blizzard делах источник. По информации издания, непосредственно созданием ремастера Diablo II занимается коллектив Vicarious Visions, который, например, отвечал за PC-версию Destiny 2, а его релиз должен состояться до конца года.

В конце июня Diablo II исполнится 20 лет, поэтому было бы логично подготовить ремастер культовой игры к юбилейной дате. С другой стороны, как и к любому слуху/утечке, к вышеуказанной информации, как бы сильно ни хотелось верить в её правдивость, всё же следует относиться скептически.