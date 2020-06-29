Слух: Ubisoft скоро представит собственную королевскую битву
Известный инсайдер Род Бреслоу со ссылкой на знакомые с ситуацией источники в Ubisoft сообщил о том, что компания уже сегодня, 29 июня, представит собственную королевскую битву AAA-класса. По предварительной информации, проект называется Hyper Scape, а ранее был известен под рабочим названием Prisma Dimensions.
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Уточняется, что Hyper Scape порадует динамичным игровым процессом. Что конкретно скрывается за этим словосочетанием, пока загадка, но, видимо, главный недостаток многих «батлроялей», связанный с засильем «кемперства», в новинке будет каким-то образом решён.
Как бы то ни было, правда вскроется (или нет) уже в ближайшее время. Даже если анонс и случится, то вряд ли сегодня опубликуют подробный перечень подробностей; скорее всего, Ubisoft потерпит до 12 июля, когда проведёт своё мероприятие Ubisoft Forward.
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