Sea of Thieves и DOOM Eternal попали в тройку лидеров недельного чарта продаж Steam
На прошлой неделе в Steam стартовала гигантская летняя распродажа, и вполне логично, что недельный чарт продаж магазина наглядно отразил это событие. В лидерах продаж в Steam по-прежнему VR-набор Valve Index VR Kit, а вот на второй и третьей строчках разместились Sea of Thieves и DOOM Eternal. Почётное четвёртое (которое было бы третьим, если бы не Valve Index VR Kit) занимает Titanfall 2.
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В случае с Sea of Thieves мы продолжаем наблюдать эффект от запоздалого, но всё же долгожданного Steam-релиза. Объяснение роста числа продаж DOOM Eternal и Titanfall 2 же куда более прозаичное: на них просто действуют огромные скидки в рамках распродаже.
- Valve Index VR Kit;
- Sea of Thieves;
- DOOM Eternal;
- Titanfall 2;
- Sekiro Shadows Die Twice;
- Detroit:Become Human;
- Satisfactory;
- Halo The Master Chief Collection;
- The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition;
- Red Dead Redemption 2.
Что касается летней распродажи в Steam, то она будет продолжаться ещё полторы недели и завершится 9 июля.
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