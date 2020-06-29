На прошлой неделе в Steam стартовала гигантская летняя распродажа, и вполне логично, что недельный чарт продаж магазина наглядно отразил это событие. В лидерах продаж в Steam по-прежнему VR-набор Valve Index VR Kit, а вот на второй и третьей строчках разместились Sea of Thieves и DOOM Eternal. Почётное четвёртое (которое было бы третьим, если бы не Valve Index VR Kit) занимает Titanfall 2.

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В случае с Sea of Thieves мы продолжаем наблюдать эффект от запоздалого, но всё же долгожданного Steam-релиза. Объяснение роста числа продаж DOOM Eternal и Titanfall 2 же куда более прозаичное: на них просто действуют огромные скидки в рамках распродаже.

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Valve Index VR Kit;

Sea of Thieves;

DOOM Eternal;

Titanfall 2;

Sekiro Shadows Die Twice;

Detroit:Become Human;

Satisfactory;

Halo The Master Chief Collection;

The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition;

Red Dead Redemption 2.

Десятка лидеров выглядит следующим образом (игры сортированы по объёму выручки: выше в списке — больше выручка за неделю):

Что касается летней распродажи в Steam, то она будет продолжаться ещё полторы недели и завершится 9 июля.