В Steam началась огромная летняя распродажа со скидками до 90 %
Информация о том, что 25 июня в Steam начнётся крупная летняя распродажа, витает по Сети ещё с начала мая: именно тогда ею поделился портал Steam Database. Что ж, указанный день настал, материал по Cyberpunk 2077 опубликован, руки дошли до новости про старт распродажи.
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Акция продлится две недели — до 9 июля — и в её рамках можно будет приобрести огромное количество самых разных игр с очень большими скидками. По традиции, мы укажем лишь несколько наиболее интересных предложений:
- серия Just Cause — со скидками от -67 % до -90 %;
- серия Far Cry — со скидками от -60 % до -75 %;
- серия Call of Duty — со скидками от -25 % до -67 %;
- серия Divinity — со скидками от 50 % до -90 %;
- серия Wolfenstein — со скидками от -35 % до -70 %.
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