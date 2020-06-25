Информация о том, что 25 июня в Steam начнётся крупная летняя распродажа, витает по Сети ещё с начала мая: именно тогда ею поделился портал Steam Database. Что ж, указанный день настал, материал по Cyberpunk 2077 опубликован, руки дошли до новости про старт распродажи.

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Акция продлится две недели — до 9 июля — и в её рамках можно будет приобрести огромное количество самых разных игр с очень большими скидками. По традиции, мы укажем лишь несколько наиболее интересных предложений:

серия Just Cause — со скидками от -67 % до -90 %;

серия Far Cry — со скидками от -60 % до -75 %;

серия Call of Duty — со скидками от -25 % до -67 %;

серия Divinity — со скидками от 50 % до -90 %;

серия Wolfenstein — со скидками от -35 % до -70 %.

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