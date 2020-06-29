После обновления в PC-версии Saints Row The Third Remastered стали наблюдаться технические проблемы
На днях разработчики ремастера Saints Row The Third выпустили обновление, которое было призвано повысить стабильность игры, но, по сообщению издания DSOGaming, на деле «обновка» привела к прямо противоположным результатам.
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Как сообщается, в PC-версии Saints Row The Third Remastered после обновления начало наблюдаться автоматическое ограничение частоты кадров до 67 к/с, которое не удаётся обойти ни через игровые настройки, ни через панель управления графическим ускорителем. Также игроки жалуются на проблемы с балансом звуков: одни звуки стали слишком тихими или вообще исчезли, другие же наоборот стали неприемлемо громкими. Наконец, поступают жалобы о некоторых сломавшихся алгоритмах работы ИИ; так, например, некоторые нейтральные водители почему-то проявляли к игроку необоснованную агрессию.
Напомним, что Saints Row The Third Remastered вышла в конце мая и даже восхитила специалистов, которые заявили, что перед нами чуть ли не идеальный пример ремастера игры.
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