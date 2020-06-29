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После обновления в PC-версии Saints Row The Third Remastered стали наблюдаться технические проблемы

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На днях разработчики ремастера Saints Row The Third выпустили обновление, которое было призвано повысить стабильность игры, но, по сообщению издания DSOGaming, на деле «обновка» привела к прямо противоположным результатам.

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Как сообщается, в PC-версии Saints Row The Third Remastered после обновления начало наблюдаться автоматическое ограничение частоты кадров до 67 к/с, которое не удаётся обойти ни через игровые настройки, ни через панель управления графическим ускорителем. Также игроки жалуются на проблемы с балансом звуков: одни звуки стали слишком тихими или вообще исчезли, другие же наоборот стали неприемлемо громкими. Наконец, поступают жалобы о некоторых сломавшихся алгоритмах работы ИИ; так, например, некоторые нейтральные водители почему-то проявляли к игроку необоснованную агрессию.

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Разработчикам известно о возникших после обновления проблемах, и они работают над их решением.

Напомним, что Saints Row The Third Remastered вышла в конце мая и даже восхитила специалистов, которые заявили, что перед нами чуть ли не идеальный пример ремастера игры.

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