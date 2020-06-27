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На следующей неделе для Minecraft Dungeons выйдет первое дополнение

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Приключенческая игра Minecraft Dungeons уже готовится к выходу первого официального дополнения: в своём официальном блоге разработчики из Mojang объявили, что аддон Jungle Awakens станет доступен уже в грядущую среду, первого июля.

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Как следует из названия, в первом дополнении игроки в Minecraft Dungeons отправятся в джунгли, где обязательно встретят новых мобов, примерят новую броню, раздобудут новые артефакты и многое другое.

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На этот год у Mojang запланировано как минимум два контентных дополнения для Minecraft Dungeons: известно, что ещё выйдет аддон под названием Creeping Winter, от которого у всех пострадавших от криперов фанатов Minecraft наверняка стынет кровь в жилах.

Основная Minecraft, к слову, тоже развивается, и недавно для неё вышло огромное обновление Nether Update, подробнее о котором можно прочитать здесь.

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12:57
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