На следующей неделе для Minecraft Dungeons выйдет первое дополнение
Приключенческая игра Minecraft Dungeons уже готовится к выходу первого официального дополнения: в своём официальном блоге разработчики из Mojang объявили, что аддон Jungle Awakens станет доступен уже в грядущую среду, первого июля.
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Как следует из названия, в первом дополнении игроки в Minecraft Dungeons отправятся в джунгли, где обязательно встретят новых мобов, примерят новую броню, раздобудут новые артефакты и многое другое.
Основная Minecraft, к слову, тоже развивается, и недавно для неё вышло огромное обновление Nether Update, подробнее о котором можно прочитать здесь.
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