Новое крупное обновление Minecraft сделало подземный мир игры более разнообразным
Minecraft продолжает развиваться семимильными шагами, и сегодня для игры наконец-то выходит огромное обновление Nether Update, значительно расширяющее местный подземный мир (Nether, или Нижний мир, или просто Ад). Сопутствующий видеоролик прилагается.
Если раньше в Нижнем мире можно было только раздобыть некоторые уникальные ресурсы, встретить несколько уникальных «мобов» и запастись лавой для питания печек, то с выходом Nether Update и его флора, и фауна заметно обогатятся. Внутри Нижнего мира появятся новые причудливые биомы, в которых можно будет найти много полезных ресурсов, сразиться с пиглинами, а также добыть незерит — забытый материал, который твёрже и прочнее даже «земных» алмазов.
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Согласно описанию обновления, оно уже доступно в Java-версии Minecraft, а в течение суток доберётся и до остальных многочисленных версий.
рекламаСтоит отметить, что недавно музей игр The Strong наконец-то достойно оценил Minecraft и внёс популярнейшую «песочницу» в свой Зал славы видеоигр.
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