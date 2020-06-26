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Энтузиаст сравнил свежий геймплей Cyberpunk 2077 с показанным два года назад

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Вчера вечером CD Projekt RED провела первый выпуск Night City Wire, на котором нам показали новый игровой трейлер и много геймплея как от самих разработчиков, так и от избранных журналистов. Энтузиаст Cycu1, известный своими видеороликами-сравнениями из разряда «было—стало», решил воспользоваться этой возможностью, чтобы сравнить внешний вид Cyberpunk 2077 образца 2018 и 2020 годов.

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Получилось довольно интересно: за два года авторы не только поработали над освещением, сделав его гораздо более реалистичным, но и заменили «декорации», поправили внешний вид некоторых персонажей, сделали модели более детализированными и прочее.

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Из вчерашней информации известно, что Cyberpunk 2077 будет поддерживать практически полный набор трассировки лучей, так что в релизной версии картинка должна выглядеть ещё лучше и технологичнее. При условии наличия высокопроизводительного графического ускорителя, естественно.

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А времени на «апгрейд» ещё предостаточно: недавно релиз Cyberpunk 2077 был отложен ещё на два месяца, так что теперь игру следует ждать 19 ноября.

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cd projekt red cyberpunk 2077
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Andri Klin
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Jaster
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Ну это же не Стар Ситизен на который бабло собирают годы.. )
Энтузиаст сравнил свежий геймплей Cyberpunk 2077 с показанным два года назад
Евгений Карауш
13:23
Значит если у меня слабый процессор но мощная видеокарта то я замечу повышение производительность от нового драйвера. Не плохо.
Производительность видеокарт NVIDIA увеличилась до 12% за счет аппаратного ускорения планировщика GPU в Windows 10
Сильвестр с талоном
13:20
Да в ноябре выйдет, уже точно сказали, я 4 копии себе купил (предзаказ) на PS4
Энтузиаст сравнил свежий геймплей Cyberpunk 2077 с показанным два года назад
Иванов Иван
13:20
ты настолько туп что даже не понял смысл мною сказанного. имелось ввиду что дурачки вроде тебя никогда не признают нововведения типа rtx, dlss и прочего что может быть в будущем. для вас существует то...
Cyberpunk 2077 демонстрирует самую продвинутую графику в текущем поколении на видеокартах NVIDIA с технологией – DLSS 2.0
konficker
13:19
с 2500к тоже
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр - июнь 2020
Keltis
13:19
Проблема в том, что на релизе обычно хуже чем показывали в демках...
Cyberpunk 2077 демонстрирует самую продвинутую графику в текущем поколении на видеокартах NVIDIA с технологией – DLSS 2.0
llucul
13:16
" Microsoft убрала ручную остановку обновлений в центре обновления Windows " Так а что вы хотели - это всё создавалось для контроля над пользователями - гои должны страдать .))))
Microsoft убрала ручную остановку обновлений в центре обновления Windows
zzzombie1989
13:12
Какой же ты тупой
Производительность видеокарт NVIDIA увеличилась до 12% за счет аппаратного ускорения планировщика GPU в Windows 10
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