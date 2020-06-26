Энтузиаст сравнил свежий геймплей Cyberpunk 2077 с показанным два года назад
Вчера вечером CD Projekt RED провела первый выпуск Night City Wire, на котором нам показали новый игровой трейлер и много геймплея как от самих разработчиков, так и от избранных журналистов. Энтузиаст Cycu1, известный своими видеороликами-сравнениями из разряда «было—стало», решил воспользоваться этой возможностью, чтобы сравнить внешний вид Cyberpunk 2077 образца 2018 и 2020 годов.
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Получилось довольно интересно: за два года авторы не только поработали над освещением, сделав его гораздо более реалистичным, но и заменили «декорации», поправили внешний вид некоторых персонажей, сделали модели более детализированными и прочее.
Из вчерашней информации известно, что Cyberpunk 2077 будет поддерживать практически полный набор трассировки лучей, так что в релизной версии картинка должна выглядеть ещё лучше и технологичнее. При условии наличия высокопроизводительного графического ускорителя, естественно.
рекламаА времени на «апгрейд» ещё предостаточно: недавно релиз Cyberpunk 2077 был отложен ещё на два месяца, так что теперь игру следует ждать 19 ноября.
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