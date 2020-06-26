Вчера вечером CD Projekt RED провела первый выпуск Night City Wire, на котором нам показали новый игровой трейлер и много геймплея как от самих разработчиков, так и от избранных журналистов. Энтузиаст Cycu1, известный своими видеороликами-сравнениями из разряда «было—стало», решил воспользоваться этой возможностью, чтобы сравнить внешний вид Cyberpunk 2077 образца 2018 и 2020 годов.

реклама

Получилось довольно интересно: за два года авторы не только поработали над освещением, сделав его гораздо более реалистичным, но и заменили «декорации», поправили внешний вид некоторых персонажей, сделали модели более детализированными и прочее.

анонсы и реклама Самая дешевая 2070, цен ниже не было Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b>

Из вчерашней информации известно, что Cyberpunk 2077 будет поддерживать практически полный набор трассировки лучей, так что в релизной версии картинка должна выглядеть ещё лучше и технологичнее. При условии наличия высокопроизводительного графического ускорителя, естественно.

реклама

А времени на «апгрейд» ещё предостаточно: недавно релиз Cyberpunk 2077 был отложен ещё на два месяца, так что теперь игру следует ждать 19 ноября.