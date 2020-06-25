Пандемия коронавируса заставила многих организаторов игровых выставок и конференций заняться изменением формата подобных мероприятий. Ещё весной нынешнего года компания id Software совместно с Bethesda Softworks отменили фестиваль QuakeCon 2020, пообещав придумать для него достойную замену.

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Итак, встречайте QuakeCon @ Home. Это целый «набор» прямых эфиров и турниров с обязательным сбором средств на благотворительность. Означенное мероприятие пройдёт в период с 7 по 9 августа. Его организаторы пообещали преподнести зрителям несколько сюрпризов.

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К сожалению, других подробностей о QuakeCon @ Home в момент анонса представлено не было. Но ситуация исправится в ближайшее время.