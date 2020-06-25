Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Фестиваль QuakeCon @ Home пройдёт в этом году вместо QuakeCon 2020 в начале августа

+
Самая дешевая 2070, цен ниже не было
Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков
Скидки до 40% для геймеров в Ситилинке
Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р.
RTX 3000 в составе компьютера уже в Москве
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже

Пандемия коронавируса заставила многих организаторов игровых выставок и конференций заняться изменением формата подобных мероприятий. Ещё весной нынешнего года компания id Software совместно с Bethesda Softworks отменили фестиваль QuakeCon 2020, пообещав придумать для него достойную замену.

реклама

Итак, встречайте QuakeCon @ Home. Это целый «набор» прямых эфиров и турниров с обязательным сбором средств на благотворительность. Означенное мероприятие пройдёт в период с 7 по 9 августа. Его организаторы пообещали преподнести зрителям несколько сюрпризов.

анонсы и реклама
Распродажа - RTX 2070 по цене 1070 Ti
Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р.
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b>
К сожалению, других подробностей о QuakeCon @ Home в момент анонса представлено не было. Но ситуация исправится в ближайшее время.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

bethesda softworks id software quakecon home
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Фестиваль QuakeCon @ Home пройдёт в этом году вместо QuakeCon 2020 в начале августа
+
В Steam началась огромная летняя распродажа со скидками до 90 %
+
Cyberpunk 2077: свежий трейлер, геймплей и даже анонс аниме
16
На следующей неделе в Epic Games Store раздадут Conan Exiles
5
Причиной отложенного выхода DOOM Eternal стал неудачный релиз Fallout 76
12
«Выживач» Green Hell разошёлся миллионным тиражом в Steam
2

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21 июня 2020 34
Игровой компьютер до 35 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14 июня 2020 49
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: июнь 2020
12 июня 2020 48
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
23 июня 2020 25
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
18 июня 2020 140
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: июнь 2020
16 июня 2020 94

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Не все HDMI кабели похожи - на что нужно обратить внимание при покупке - советы канала TechQuickie
45
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – июнь 2020
17
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
55
Обзор дешевых клавиатур и мышей с разборкой и картинками
30
Лучшие шутеры для слабых компьютеров. Часть вторая
18
Новые ультрабуки ASUS ZenBook 13 и ZenBook 14
4

Сейчас обсуждают

bepcyc
21:14
Braindance это этакий Detroit: Superhot. Оригинальности ноль. Но зайдёт тем, кто в эти игры не играл.
Что показали на посвящённом Cyberpunk 2077 мероприятии Night City Wire
Vasiliy Korshunov
21:13
В оригинале статьи зачем-то дважды считают, сначала попугаи на ватт, а потом затраченное время, типа в 5 раз меньше времени потратили, поэтому умножим еще на 5. Если по времени считать, беря в учет то...
AMD за 6 лет повысила энергоэффективность процессоров в 32 раза вместо запланированных 25 раз
Сергей Одинов
21:10
Ну зачем же сразу про мой здравый ум то? Мне не нужно аппаратное ускорение у браузеров, по некоторым причинам, да и без него все летает, промеждупрочим, в чем же тут мой не здравый ум проявляется?? Из...
Производительность видеокарт NVIDIA увеличилась до 12% за счет аппаратного ускорения планировщика GPU в Windows 10
Евгений Сенников
21:07
на каком железе они ее показывали интересно? приставки оплавятся нахер от такого графония
Что показали на посвящённом Cyberpunk 2077 мероприятии Night City Wire
Axary
21:06
Предзаказ вообще-то уже более года доступен, чем вас смутило то, что в ролике напомнили о его существовании.
Что показали на посвящённом Cyberpunk 2077 мероприятии Night City Wire
Bender Rodriguez
21:04
да 100 раз ещё всё поменяется, первый продукт ещё через полгода будет
Apple iMac на процессоре ARM не позволит запустить Windows 10
Axary
21:03
Журналюгам игру показывали на ПК, по поводу рэйтрэйсинга сразу была оговорка, что он пока работает только частично.
Что показали на посвящённом Cyberpunk 2077 мероприятии Night City Wire
Акбарали Олимов
21:03
Обладатель этого смартфона. Обновляться в ближайшее время я не буду.
Xiaomi Redmi Note 7 получил стабильную прошивку MIUI 11 на Android 10
Vlad Gorbunov
21:03
ДА!
Производительность видеокарт NVIDIA увеличилась до 12% за счет аппаратного ускорения планировщика GPU в Windows 10
Yilec
20:59
Не важно.
Apple iMac на процессоре ARM не позволит запустить Windows 10
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем