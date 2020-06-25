Когда Grinding Gear Games в конце прошлого года анонсировала Path of Exile 2, предполагалось, что бета-тестирование проекта пройдёт примерно в конце года следующего (2020-го), после чего спустя определённое время до релиза доберётся полная версия сиквела. К сожалению, реальность продиктовала свои условия: пандемия вынудила авторов перейти на удалённый режим работы, который не мог не повлиять на темп производства не только сиквела, но и дополнений к первой части.

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Теперь разработчики поделились планами на оставшуюся половину текущего года. Из-за пандемии стандартный 13-недельный производственный цикл дополнений к Path of Exile был подорван, и вышедшее недавно дополнение «Жатва» готовилось на неделю дольше. Если не предпринять никаких мер, то следующие дополнения выйдут в конце сентября и конце декабря. Если с сентябрём никаких проблем нет, то выпускать дополнение в конце декабря — как раз в преддверии или во время рождественских праздников — практически невозможно, ведь сотрудники студии обычно берут отпуска, чтобы провести праздники со своими семьями.

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В результате было принято лаконичное решение: сентябрьское дополнение выйдет на неделю раньше, чем планировалось, а высвободившееся время разработчики посвятят декабрьскому дополнению, чтобы оно вышло в приемлемые сроки.

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Что касается бета-тестирования Path of Exile 2, то в этом году из-за всех проблем и переносов оно точно не пройдёт. В приоритете у разработчиков — контентная поддержка первой Path of Exile. Даже приблизительными сроками разработчики пока поделиться не готовы.