Project CARS 3 выйдет в конце августа
В начале июня Slightly Mad Studios официально анонсировала Project CARS 3 и объявила о том, что игра заглянет на прилавки уже этим летом. Сегодня разработчики обозначили конкретную дату — 28 августа на PC и консолях текущего поколения.
Что касается подробностей, то больше их пока не стало: в Project CARS 3 нашему вниманию будут представлены сотни различных автомобилей и гоночных трасс, продвинутая система кастомизации и поддержка устройств виртуальной реальности. Заявлено о наличии продвинутой физической модели, реалистичном поведении автомобилей и других важных для гоночного симулятора элементах игрового процесса.
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