Официально анонсирована Project CARS 3, релиз — уже этим летом
Информация о том, что компания Slightly Mad Studios потихоньку готовит Project CARS 3, известна нам ещё с конца 2018 года. По прошествии полутора лет настал момент официально анонсировать игру вместе с сопутствующим видеороликом.
Что касается подробностей игры, то больше их пока не стало. Известно, что проект должен стать идейным последователем Need for Speed Shift, а также порадовать наличием огромного количества доступных автомобилей на любой вкус.
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Релиз Project CARS 3 запланирован на это лето.
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