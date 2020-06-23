Создатели Diablo II поделились мыслями о возможном ремастере
Слухи о том, что Blizzard готовит ремастер Diablo II, ходят по Сети уже очень давно. Прошлогодние утечки гласили, что обновлённую классику вместе с Diablo IV должны были представить на BlizzCon 2019, но не сложилось: вместо этого состоялся анонс только четвёртой части.
Журналисты IGN посчитали, что имеет смысл побеседовать на тему потенциального ремастера Diablo II с одним из создателей оригинала Максом Шейфером и композитором Мэттом Оулменом. Журналисты задали Шейферу и Оулмену простой вопрос — что они хотели бы видеть в ремастере Diablo II — и получили отнюдь не простой ответ.
рекламаПо мнению Шейфера, сделать симпатичную графику несложно, а вот над чем создателям ремастера Diablo II придётся потрудиться, так это над тем, чтобы не просто облагородить графику, но и передать то чувство и дух оригинальной игры, которые сложились во многом благодаря технологиям конца 1990-х — начала 2000-х.
рекламаМэтт Оулмен же считает, что для сохранения верности серии в ремастере Diablo II должно быть много крови, насилия и обнажёнки. Шейфер с ним согласен, однако оба разработчика дают себе отчёт в том, что современную Blizzard могут сдерживать обязательства перед акционерами — то, о чём им в своё время не приходилось беспокоиться.
Учитывая, что Diablo IV унаследовала мрачный стиль первых двух частей серии, вряд ли в ремастере Diablo II есть объективная необходимость. К слову, фестиваль BlizzCon в этом году пройдёт в онлайн-формате; возможно, в конце года что-то касательно старой доброй Diablo II и прояснится.
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