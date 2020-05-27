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Blizzard не будет проводить свой фестиваль BlizzCon в этом году

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Ещё одно игровое мероприятие в этом году отменяется из-за продолжающейся пандемии коронавируса COVID-19: компания Blizzard Entertainment сообщила об отмене в этом году проведения своего грандиозного фестиваля BlizzCon. По мнению организаторов, даже если ситуация с коронавирусом к осени, когда обычно проводится BlizzCon, и стабилизируется, сложности, связанные с обеспечением безопасности его проведения, слишком велики.

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Однако замена мероприятию всё же будет проведена — в онлайн-формате. Blizzard уже планирует, как лучше его провести, чтобы и всё необходимое показать, и дух BlizzCon сохранить.

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Отметим, что BlizzCon — традиционно главное игровое мероприятие у Blizzard; именно в рамках этого фестиваля компания анонсирует новинки, публикует свои знаменитые кинематографические ролики, рассказывает о процессе разработки своих игр и многое другое. На прошлой BlizzCon, например, компания представила Diablo IV и Overwatch 2.

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