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Minecraft и ещё три проекта вошли в Зал славы видеоигр

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Есть такой музей игр под названием The Strong, он расположен в Нью-Йорке. С 2015-го года он ежегодно вносит в свой Зал славы те игры, которые оказали наибольшее влияние на всю индустрию. Если конкретно говорить про нынешний 2020-й год, то туда вошли четыре проекта: Minecraft, Centipede, King’s Quest и Bejeweled. Конечно, наибольший интерес в этом списке вызывает первая игра, в её успешности и знаковости сомневаться не приходится.

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Представители музея The Strong пояснили, что детище Маркуса Перссона, купленное позднее Microsoft, показало, какой культовой и знаковой может оказаться инди-игра. И если есть крутая идея, то реалистичная графика с дорогим производством вовсе не обязательны.

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По остальным играм представители The Strong тоже высказались. Та же Centipede — это проект образца аж 1981 года. Это аркада, над которой работала Дона Бэйли, одна из первых женщин-разработчиков игр того времени. Собственно, именно поэтому аркада и оказалась в музее — за популяризацию профессии разработчика среди женщин.

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Или вот King’s Quest. Речь в данном случае идёт об игре образца 1984 года. Это одна из первых увлекательных приключенческих игр, сумевших популяризировать этот жанр.

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Наконец, Bejeweled была выпущена в 2001 году. Одна из первых мобильных игр про составление трёх одинаковых объектов в ряд. Candy Crush Saga знаете? Тогда и Bejeweled знаете.

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У музея The Strong был и отдельный список номинантов в этом году. Это те игры, которые не смогли попасть в список финалистов. Собственно, вот они:

  • Frogger;
  • GoldenEye 007;
  • Guitar Hero;
  • NBA Jam;
  • Snake для Nokia;
  • Super Smash Bros. Melee;
  • Uncharted 2: Among Thieves;
  • Where in the World is Carmen Sandiego?

По поводу проекта от Naughty Dog ни у кого не возникнет вопросов. А вот ценность других игр списка пусть каждый определит для себя сам.

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