PC-версия FIFA 21 будет аналогична версиям для PlayStation 4 и Xbox One
Когда спортивное подразделение Electronic Arts на минувшей неделе официально анонсировало FIFA 21, то стало известно, что проект посетит консоли как текущего, так и следующего поколений. Среди технологических улучшений для нового поколения консолей были обозначены более естественное поведение участников матча, продвинутая система освещения, молниеносные загрузки и многое другое.
PC-геймеры логично предположили, что первыми «пощупать» все преимущества «некстгена» смогут именно они, но не тут-то было. В официальном разделе частых вопросов и ответов по FIFA 21 появилось описание, гласящее о том, что PC-версия игры будет такой же, как на PlayStation 4 и Xbox One.
рекламаБудет PC-версия со временем улучшена до уровня версий для PlayStation 5 и Xbox Series X или же «пекари» обречены наблюдать «пастген», не уточняется. История гласит, что лучше ждать FIFA 22.
Релиз FIFA 21 запланирован на 9 октября.
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