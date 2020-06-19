На прошедшем этой ночью мероприятии EA Play Live спортивное подразделение Electronic Arts огласило точную дату выхода FIFA 21 — 9 октября, дало старт предварительным заказам, в том числе и в Steam, а также опубликовало прямо-таки источающий «некстгенность» видеоролик.

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Не поскупились и на технические подробности версии для консолей нового поколения. Так, много внимания разработчики уделили передовому контроллеру для PlayStation 5, которые будет передавать игроку ощущения от взаимодействия с виртуальным мячиком. Также версия FIFA 21 для консолей нового поколения порадует почти незаметными загрузками игры, продвинутым освещением, новыми естественными реакциями участников матча на происходящее, качественными моделями футболистов и многим другим.

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Уже сейчас на игру можно оформить предварительный заказ; цена вопроса — 3 499 рублей за версию в самом базовом издании, 4 499 рублей за «чемпионский» вариант и 4 999 рублей за «ультимативный» вариант, предлагающие возможность сыграть на три дня раньше релиза, дюжины редких золотых наборов и другие незначительные внутриигровые бонусы.