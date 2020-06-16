Одним из основных игровых анонсов в рамках презентации Sony на прошлой неделе стала гонка Gran Turismo 7. Анонс вышел коротеньким и бедным на подробности, однако сегодня в беседе с журналистами издания The Guardian вице-президент европейского подразделения PlayStation Саймон Раттер расщедрился на технические детали грядущего релиза.

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По словам Раттера, Gran Turismo 7 задействует почти все преимущества, предоставляемые консолью PlayStation 5. Игра порадует почти моментальными загрузками и продвинутой системой объёмного звука, благодаря чему мы сможем отличать автомобили по тону работы их двигателя. Также господин Раттер отметил передовой геймпад DualSense, который будет передавать тактильные ощущения в зависимости от типа трассы, на которой проходит гонка.

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Наконец, Раттер заявил, что сейчас эксклюзивные игры стали важнее, чем когда бы то ни было, ведь благодаря эксклюзивности разработчики смогут в полной мере задействовать мощность PlayStation 5 и подготовить инновационный проект. Хотя об уровне графического исполнения Gran Turismo 7 речи не заходило, в нижеуказанном трейлере уже можно ознакомиться с первыми геймплейными кадрами: они завораживают.

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Релиз Gran Turismo 7 должен состояться в конце этого года.