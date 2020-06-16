Несмотря на то, что полтора года назад Blizzard ослабила команду разработчиков Heroes of the Storm, переведя их на другие, более важные и прибыльные проекты, поддержка данной MOBA игры продолжается, и сегодня компания внезапно добавила на её серверы проекта нового героя — отважную и изобретательную Мэй из Overwatch.

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Как и в Overwatch, в Heroes of the Storm Мэй — снежная королева, мастерски орудующая своим эндотермическим бластером и климатическим дроном по кличке «Снежок». Согласно описанию способностей, противостоять Мэй будет не то чтобы сложно, но уж точно неприятно. В общем, снежный дьявол, как прозвали Мэй ещё с релиза Overwatch, прибыл и в Нексус.

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Бытует распространённое мнение, что Мэй, игровой процесс за которую лишь с очень большой натяжкой можно причислить к жанру шутера от первого лица, с самого начала следовало добавлять именно в Heroes of the Storm.

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Вместе с тем в Heroes of the Storm возвращается временное событие «Нексомания»; также в игре появится новая аномалия под названием «Погодные явления», из-за которой на полях сражений будет время от времени меняться погода с соответствующими преимуществами и недостатками для тех или иных персонажей.