Самое место: отважная Мэй из Overwatch стала новым героем Heroes of the Storm
Несмотря на то, что полтора года назад Blizzard ослабила команду разработчиков Heroes of the Storm, переведя их на другие, более важные и прибыльные проекты, поддержка данной MOBA игры продолжается, и сегодня компания внезапно добавила на её серверы проекта нового героя — отважную и изобретательную Мэй из Overwatch.
Как и в Overwatch, в Heroes of the Storm Мэй — снежная королева, мастерски орудующая своим эндотермическим бластером и климатическим дроном по кличке «Снежок». Согласно описанию способностей, противостоять Мэй будет не то чтобы сложно, но уж точно неприятно. В общем, снежный дьявол, как прозвали Мэй ещё с релиза Overwatch, прибыл и в Нексус.
рекламаБытует распространённое мнение, что Мэй, игровой процесс за которую лишь с очень большой натяжкой можно причислить к жанру шутера от первого лица, с самого начала следовало добавлять именно в Heroes of the Storm.
рекламаВместе с тем в Heroes of the Storm возвращается временное событие «Нексомания»; также в игре появится новая аномалия под названием «Погодные явления», из-за которой на полях сражений будет время от времени меняться погода с соответствующими преимуществами и недостатками для тех или иных персонажей.
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