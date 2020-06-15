Ubisoft собралась с силами и всё-таки огласила дату выхода обновления Operation Steel Wave для соревновательного шутера Rainbow Six Siege. Ждать осталось совсем недолго: обновление будет применено к игре уже завтра, 16 июня, в 16:00 по московскому времени (на Xbox One на час раньше).

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Главных нововведений в Operation Steel Wave два: во-первых, два новых оперативника, во-вторых, обновлённая карта «Дом». В числе изменений поменьше числятся, например, обновлённые рейтинговые игры, возможность раскрашивать навесное оборудование на «стволах», а также длинный список балансирующих правок.

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