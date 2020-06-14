Энтузиаст сравнил кадры ремейка Mafia с оригиналом
Вчера вечером в рамках PC Gaming Show 2020 разработчики Mafia Definitive Edition показали первый сюжетный трейлер проекта. Естественно, энтузиасты практически сразу ринулись сравнивать ремейк культовой игры с её оригинальной версией. Хотя разработчики изначально пояснили, что перед нами не непосредственно геймплей, очевидно, что на практике разница в графическом исполнении будет близка к показанной в ролике.
Стоит напомнить, что Mafia Definitive Edition создаётся с нуля и порадует не только современной графикой, но и расширенным сюжетом и даже новыми элементами игрового процесса, например, возможностью ездить на мотоциклах.
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Релиз Mafia Definitive Edition состоится 28 августа.
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