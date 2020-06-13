Показ Mafia Definitive Edition был самым ожидаемым событием в рамках мероприятия PC Gaming Show 2020. Почти под самый занавес мероприятия нас порадовали публикацией полноценного сюжетного трейлера ремейка этой культовой игры.

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Что же касается дополнительных подробностей, то на них разработчики из Hangar 13 не расщедрились, повторив лишь, что перед нами полностью созданный с нуля ремейк на новом движке, с современной графикой, расширенным сюжетом, соответствующими году выпуска функциями, новыми геймплейными механиками и прочим.

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Впрочем, до релиза Mafia Definivive Edition, запланированного на 28 августа, времени ещё достаточно и, судя по официальной нумерации, нас в ближайшем будущем ждёт ещё много новеньких публикаций.