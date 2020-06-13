Сюжетный трейлер ремейка Mafia
Показ Mafia Definitive Edition был самым ожидаемым событием в рамках мероприятия PC Gaming Show 2020. Почти под самый занавес мероприятия нас порадовали публикацией полноценного сюжетного трейлера ремейка этой культовой игры.
Что же касается дополнительных подробностей, то на них разработчики из Hangar 13 не расщедрились, повторив лишь, что перед нами полностью созданный с нуля ремейк на новом движке, с современной графикой, расширенным сюжетом, соответствующими году выпуска функциями, новыми геймплейными механиками и прочим.
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Впрочем, до релиза Mafia Definivive Edition, запланированного на 28 августа, времени ещё достаточно и, судя по официальной нумерации, нас в ближайшем будущем ждёт ещё много новеньких публикаций.
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