Electronic Arts продолжает потихоньку выпускать в Steam свои «топовые» (и не очень) игры в рамках представленной в прошлом году партнёрской программы. Недавно в продаже в сервисе от Valve появилось более двух с половиной десятков игр EA и дополнений к ним, теперь же список пополнился ещё девятью играми, не считая массы DLC к ним.

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Итак, с сегодняшнего дня любой желающий вдобавок к ранее вышедшим может приобрести в Steam следующие игры: Star Wars Battlefront, Star Wars Battlefront II, Battlefield 3, Battlefield 4, Battlefield Hardline, Battlefield 1, Battlefield V, Mass Effect 3 и Mass Effect Andromeda.

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Номинально ценники на данные проекты очень кусачие, но, к счастью, до девятого июля на них будут распространяться вкусные скидки, достигающие 50 % и даже 75 %.