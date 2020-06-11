Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Steam пополнился ещё пачкой игр от EA: новыми Battlefield и Star Wars Battlefront, а также Mass Effect 3 и Andromeda

+
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
Слив RTX 2070 дешевле 1070 Ti
Полный обвал цен на RTX 2080 Ti - Gigabyte Gaming
RTX 2080 Ti MSI - цена РУХНУЛА
<b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже
9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную
Обвал цен на RTX 2080 SUPER

Electronic Arts продолжает потихоньку выпускать в Steam свои «топовые» (и не очень) игры в рамках представленной в прошлом году партнёрской программы. Недавно в продаже в сервисе от Valve появилось более двух с половиной десятков игр EA и дополнений к ним, теперь же список пополнился ещё девятью играми, не считая массы DLC к ним.

анонсы и реклама
<b>9900К дешевле всего в Регарде</b>
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
i5 10500 - Ситилинк рушит цену
Битва отзывов - пришло твое время 8-]
RTX 2070 - цены идут к 30 т.р.
20% скидка на Comet Lake в Ситилинке
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!
19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Итак, с сегодняшнего дня любой желающий вдобавок к ранее вышедшим может приобрести в Steam следующие игры: Star Wars Battlefront, Star Wars Battlefront II, Battlefield 3, Battlefield 4, Battlefield Hardline, Battlefield 1, Battlefield V, Mass Effect 3 и Mass Effect Andromeda.

реклама

Номинально ценники на данные проекты очень кусачие, но, к счастью, до девятого июля на них будут распространяться вкусные скидки, достигающие 50 % и даже 75 %.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

electronic arts steam valve
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Steam пополнился ещё пачкой игр от EA: новыми Battlefield и Star Wars Battlefront, а также Mass Effect 3 и Andromeda
+
В Epic Games Store стартовала раздача популярного «выживача» ARK Survival Evolved
+
PC-версия Death Stranding обзавелась системными требованиями
7
Новые геймплейные видео Mortal Shell — ролевого боевика, вдохновлённого Dark Souls
+
Слух: ремастер Battlefield 3 находится в разработке
12
Геймплейный трейлер The Elder Scrolls Online Greymoor позволяет вновь полюбоваться просторами любимого Скайрима
5

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
31 мая 2020 34
Intel Core i7-10700K против всех
2 июня 2020 373
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
5 июня 2020 196
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
8 июня 2020 32
Масштабное тестирование процессоров: 13 CPU в 27 режимах в 28 тестах
8 июня 2020 117
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
9 июня 2020 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Xeon E5-2696V2 Ivy Bridge на китайской матплате Huananzhi X79 в сравнении с AMD FX 8300/50
172
Пять причин отложить покупку и сборку ПК до конца 2020 года
59
Полезные секреты Mozilla Firefox: работа с сотнями вкладок, сохранение в PDF, бекапы и восстановление
43
Sony PlayStation 5: Все, что известно о консоли следующего поколения. Часть 1
23
Надежно храним домашнюю фото и видео коллекцию на компьютере или ноутбуке
34
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
26
Топ 5 лучших игр на Андроид в 2020 году
6
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z490-A Gaming
17
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Mount & Blade II: Bannerlord
14
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3200 Patriot Viper RGB (PVR416G320C6K) объемом 16 Гбайт
9

Сейчас обсуждают

Dmitry Vasilets
18:39
Например потому что в поко ф2 про нет даже 90гц экрана? Как владелец обычного 7 про на 60гц даже на своём 7 про без слез уже смотреть не могу, настолько все рваное и не плавное
OnePlus 7T Pro подешевел на 25 000 рублей – лучший на рынке дисплей, NFC и Snapdragon 855+
eightylvl
18:38
Думается, что при таком ценнике у B550 даже собирая систему с нуля лучше либо добавить денег и взять уже X570, либо наоборот сэкономить денег и взять B450. Лично мне нравятся платы B550 по начинке, н...
Стоимость материнских плат AMD B550 появилась на Amazon до старта продаж — как минимум на четверть дороже B450
Алексей Булгаков
18:37
Да я согласен, больше 16 не нужно. Я даже сделал бы меньше. Цена рпамяти не дешевая пишут. 3070 и 3080 по 10 и 11 гигов соотвественно а в 3080ти 12 или 14. Сейчас не пойдет каждая игра в ультра тексту...
Наиболее полные сведения о видеокарте Nvidia GeForce RTX 3080 и архитектуре следующего поколения Ampere от экспертов Тomshardware
puding
18:36
"6498 ₽". "бюджетных сборок".
Стоимость материнских плат AMD B550 появилась на Amazon до старта продаж — как минимум на четверть дороже B450
Veliar
18:35
А то, что это ценник в 53к за рефаб(восстановленный) указывать конечно не надо 👍🏻
Официальная цена iPhone Xs Max упала на 35 000 рублей – флагман Apple стоит дешевле, чем Xiaomi Mi 10
Бартоломью
18:27
Явно выросло поколение имбецилов, для которых подобное и есть игра. Главное засунуть в сюжет побольше ахинеи и приправить все это громким именем автора.
PC-версия Death Stranding обзавелась системными требованиями
Слава Сав
18:26
Захотел тоже обновить, захожу в HiCare, проверка обновлений, а там ничего нету.
Huawei Honor 10 получит следующее крупное обновление EMUI 10 уже в ближайшее время
nalilord
18:26
Ну как идиотизм - все лишь ограничивается актуальным бюджетом
NVIDIA GA104 станет основой для более доступных игровых видеокарт семейства Ampere
Сергей Хомич
18:24
на компиляции все ядра и потоки на 100% в течение часа и ничего, в linux, не зависает
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
omoikane
18:21
Не только разгон но и PCIE 4.0. Нужен он нет, но есть.
Стоимость материнских плат AMD B550 появилась на Amazon до старта продаж — как минимум на четверть дороже B450
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем