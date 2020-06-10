Трейлер к скорому выходу The Last of Us Part II
Поскольку до выхода амбициозного проекта The Last of Us Part II и по совместительству одной из последних новых игр для уходящего поколения консолей осталось меньше полутора недель, разработчики из Naughty Dog опубликовали сопутствующий релизный видеоролик. Продолжительность у него смехотворная — меньше минуты — но поскольку проект принадлежит к AAA-классу игр, осветить данный информационный повод нужно. Пока что доступна только английская версия видео; как только (если) появится русская локализация, мы обновим данную заметку.
The Last of Us Part II выйдет 19 июня, а первые обзоры начнут появляться уже утром 12 июня. Разработчики решили, что им нечего скрывать и бояться, поэтому узнать всё самое интересное мы сможем уже в пятницу, после чего принять решение о покупке или отзыве предварительного заказа.
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