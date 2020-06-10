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Завтра в космосиме No Man’s Sky появится функция кроссплея

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Кроссплей (возможность пользователям разных платформ играть вместе в одних и тех же матчах) набирает популярность, поэтому удивляться тому, что всё больше и больше разработчиков стараются добавитьподдержку данной функции в свои проекты. Сегодня, например, о внедрении кроссплея заявили разработчики No Man’s Sky.

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Причём ждать не придётся долго: функция появится в игре уже завтра, 11 июня в составе планового обновления. Таким образом, пользователи PC, PlayStation 4 и Xbox One смогут играть и исследовать огромный мир No Man’s Sky вместе.

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Кроме того, завтра же выйдет Windows 10-версия No Man’s Sky, а сама игра будет добавлена в библиотеку подписного сервиса Xbox Game Pass (и для Xbox, и для PC).

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