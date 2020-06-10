Вчера вечером студия Bungie представила новый крупный аддон-расширение для своего боевика Destiny 2, и также поделилась планами по поддержке игры на ближайшие два года. Уже сейчас известно, что в 2021 и 2022 годах Destiny 2 получит ещё как минимум по одному дополнению, в связи с чем у журналистов возник вопрос — а когда, собственно, Destiny 3?

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По словам разработчиков, студия намеренно пошла по пути развития второй части вместо начала производства третьей. Как поясняют авторы, однажды они уже допустили ошибку, выпустив Destiny 2 и разделив тем самым сформировавшееся сообщество игры и потратив много времени на то, чтобы собрать его обратно. Повторять ошибку они не собираются, тем более что острой необходимости в триквеле не наблюдается.

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Напомним, что дополнение Beyond Light, которое не только разовьёт сюжет игры, но и значительно расширит игровой процесс, выйдет 22 сентября.