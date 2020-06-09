В начале июня студия Bungie предложила всем поклонникам Destiny 2 дождаться девятого числа и узнать, что нового ждёт игру. Указанный день настал, и вот, студия представила для игры новое дополнение под названием Beyond Light (или «За гранью Света» в русской локализации»). Анонсирующий видеоролик и другие вспомогательные записи прилагаются.

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Игроков ждёт новая сюжетная линия, в рамках которой им предстоит отправиться на Европу (спутник Юпитера, если что) и сразиться с Тьмой, а также четвёртая боевая сила — стазис. Каждый из трёх игровых классов использует стазис по-разному: например, замедляют с его помощью движения врагов или же окутывают их тёмной силой, чтобы потом легко их уничтожить.

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Кстати, Bungie намеревается поддерживать Destiny 2 новым контентом как минимум до 2022 года и уже запланировала дополнения The Witch Queen и Lightfall. Подробностей о них, конечно же, пока нет.

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В свою очередь, Beyond Light выйдет в свет 22 сентября на всех актуальных платформах. Более того, после выпуска консолей нового поколения Destiny 2 также перекочует и на них.

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Наконец, уже сегодня вечером в Destiny 2 стартует последний сезон третьего года поддержки игры.