Дополнение Destiny 2 Beyond Light выйдет в конце сентября
В начале июня студия Bungie предложила всем поклонникам Destiny 2 дождаться девятого числа и узнать, что нового ждёт игру. Указанный день настал, и вот, студия представила для игры новое дополнение под названием Beyond Light (или «За гранью Света» в русской локализации»). Анонсирующий видеоролик и другие вспомогательные записи прилагаются.
Игроков ждёт новая сюжетная линия, в рамках которой им предстоит отправиться на Европу (спутник Юпитера, если что) и сразиться с Тьмой, а также четвёртая боевая сила — стазис. Каждый из трёх игровых классов использует стазис по-разному: например, замедляют с его помощью движения врагов или же окутывают их тёмной силой, чтобы потом легко их уничтожить.
реклама
Кстати, Bungie намеревается поддерживать Destiny 2 новым контентом как минимум до 2022 года и уже запланировала дополнения The Witch Queen и Lightfall. Подробностей о них, конечно же, пока нет.
реклама
В свою очередь, Beyond Light выйдет в свет 22 сентября на всех актуальных платформах. Более того, после выпуска консолей нового поколения Destiny 2 также перекочует и на них.
реклама
Наконец, уже сегодня вечером в Destiny 2 стартует последний сезон третьего года поддержки игры.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила