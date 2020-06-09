Paradox Interactive продолжает сохранять репутацию Europa Universalis IV как проекта, который без массы дополнений и DLC даже запускать нет смысла. В марте студия представила дополнение Emperor, и вот сегодня утром оно уже стало доступно для покупки и прохождения. Углубить игровой процесс за европейские католические государства можно за 435 рублей.

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Помимо углубления геймплея за европейские католические государства, дополнение Emperor делает Священную Римскую империю более интерактивной, меняет механику революций, так что те теперь могут словно лесной пожар перекинуться на соседние государства, добавляет новые дополнительные задания для европейских государств, обновляет религиозную систему и многое другое.

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Стоит напомнить, что в начале этого года Paradox сообщала о тестировании системы подписки для дополнений к Europa Universalis IV, чтобы сделать игру более доступной для новичков, но подробностей пока нет. А подписка могла бы решить проблему притока «новой крови» в EU4, поскольку полный набор дополнений даже с учётом проходящей сейчас распродажи за полцены обойдётся игроку в 4 418 рублей, что не лезет ни в какие ворота, особенно, вспоминая, что самой игре в августе стукнет семь лет.