Paradox тестирует систему подписки для дополнений к Europa Universalis IV
С момента выхода Europa Universalis IV прошло уже больше шести с половиной лет, за которые система поддержки игры новым контентом успела стать именем нарицательным: три десятка DLC, общая стоимость которых многократно превышает стоимость базовой EU4. И если для бывалых поклонников Europa Universalis IV это не большая проблема, то у новичков подобное ценообразование вызывает ужас и напрочь отбивает желание даже попробовать одну из лучших стратегических игр современности.
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Студия Paradox намеревается решить проблему высокого ценового порога вхождения в EU4. В частности, компания экспериментирует с подписочным сервисом, в котором за регулярную плату игрок бы получал доступ ко всем дополнениям для игры. Если по результатам тестов система оправдается, то её введут на постоянной основе в качестве альтернативного способа получения DLC к EU4.
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