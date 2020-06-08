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Sea of Thieves и Command & Conquer Remastered Collection стали лидерами продаж в Steam на прошлой неделе

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На календаре новый «день тяжёлый», а это значит, что пора проведать чарт продаж Steam за минувшую неделю. Если коротко, то на прошлой неделе в Steam состоялось много интересных релизов и событий, чтобы как следует «взболтать» заскорузлую десятку лидеров.

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На первое место взлетел пиратский экшен Sea of Thieves, который на прошлой неделе наконец-то добрался до Steam после более чем двух лет эксклюзивности в магазине Microsoft. «Серебро» утащил долгожданный сборник Command & Conquer Remastered Collection, в состав которого входят облагороженные версии культовых стратегий Command & Conquer Red Alert и Command & Conquer Tiberian Dawn. На третьем месте расположился набор Valve Index VR Kit, на четвёртом — PlayerUnknown’s Battlegrounds.

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Также стоит напомнить, что на прошлой неделе в Steam по партнёрской программе вернулись или впервые вышли многие игры от Electronic Arts, включая Crysis 3, Dragon Age Inquisition, Dragon Age II и других. Многие игры от EA моментально стали лидерами продаж в Steam, однако наибольшей популярностью именно на прошлой неделе обладала Need for Speed Heat, расположившаяся на пятой строчке «топа» чарта. В целом десятка выглядит следующим образом:

  • Sea of Thieves;
  • Command & Conquer Remastered Collection;
  • Valve Index VR Kit;
  • PlayerUnknown’s Battlegrounds;
  • Need for Speed Heat;
  • Resident Evil 3;
  • Gunfire Reborn;
  • Monster Train;
  • Deep Rock Galactic;
  • Ori and the Will of the Wisps.
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