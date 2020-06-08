На календаре новый «день тяжёлый», а это значит, что пора проведать чарт продаж Steam за минувшую неделю. Если коротко, то на прошлой неделе в Steam состоялось много интересных релизов и событий, чтобы как следует «взболтать» заскорузлую десятку лидеров.

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На первое место взлетел пиратский экшен Sea of Thieves, который на прошлой неделе наконец-то добрался до Steam после более чем двух лет эксклюзивности в магазине Microsoft. «Серебро» утащил долгожданный сборник Command & Conquer Remastered Collection, в состав которого входят облагороженные версии культовых стратегий Command & Conquer Red Alert и Command & Conquer Tiberian Dawn. На третьем месте расположился набор Valve Index VR Kit, на четвёртом — PlayerUnknown’s Battlegrounds.

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Sea of Thieves;

Command & Conquer Remastered Collection;

Valve Index VR Kit;

PlayerUnknown’s Battlegrounds;

Need for Speed Heat;

Resident Evil 3;

Gunfire Reborn;

Monster Train;

Deep Rock Galactic;

Ori and the Will of the Wisps.