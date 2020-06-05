Более полутора лет назад мы узнали, что Electronic Arts действительно поручила студии Petroglyph работу над облагораживанием культовой классики стратегий в реальном времени — Command & Conquer Red Alert и Command & Conquer Tiberian Dawn. За это время авторы неоднократно делились подробностями разработки проекта, и вот, буквально только что доступ к сборнику Command & Conquer Remastered Collection открылся для всех желающих вспомнить молодость/беззаботное детство за «пузатыми» мониторами.

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Напомним, что ремастеры обеих игр порадуют не только пережившей серьёзный косметический ремонт графикой, но и более соответствующим изменившимся с тех пор требованиям к интерфейсу. Кроме того, нас ждут улучшенные кинематографические вставки и обновлённое музыкальное сопровождение от композитора оригинала Фрэнка Клепаки.

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Что касается контента, то в состав Command & Conquer Remastered Collection входят как основные Red Alert и Tiberian Dawn, так и три дополнения к ним, «переосмысленный» многопользовательский режим, редактор карт, галерея бонусных материалов, функция пользовательских лобби и многое другое.