Состоялся релиз Command & Conquer Remastered Collection
Более полутора лет назад мы узнали, что Electronic Arts действительно поручила студии Petroglyph работу над облагораживанием культовой классики стратегий в реальном времени — Command & Conquer Red Alert и Command & Conquer Tiberian Dawn. За это время авторы неоднократно делились подробностями разработки проекта, и вот, буквально только что доступ к сборнику Command & Conquer Remastered Collection открылся для всех желающих вспомнить молодость/беззаботное детство за «пузатыми» мониторами.
Напомним, что ремастеры обеих игр порадуют не только пережившей серьёзный косметический ремонт графикой, но и более соответствующим изменившимся с тех пор требованиям к интерфейсу. Кроме того, нас ждут улучшенные кинематографические вставки и обновлённое музыкальное сопровождение от композитора оригинала Фрэнка Клепаки.
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Что касается контента, то в состав Command & Conquer Remastered Collection входят как основные Red Alert и Tiberian Dawn, так и три дополнения к ним, «переосмысленный» многопользовательский режим, редактор карт, галерея бонусных материалов, функция пользовательских лобби и многое другое.
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