Кейн приветствует нас в трейлере к скорому выходу Command & Conquer Remastered Collection
Уже завтра мы сможем вспомнить детство/молодость и приступить к прохождению обновлённых версий Command & Conquer Red Alert и Command & Conquer Tiberian Dawn. Чтобы морально подготовить нас к приключению, Electronic Arts совместно со студией Petroglyph опубликовала видеоролик, в котором лидер Братства Нод Кейн приветствует нас и приглашает принять участие в новом задании.
Вы наверняка заметили, что Кейн выглядит знакомо, почти как в оригинале. Всё верно — разработчикам ремастера удалось пригласить Джозефа Кукана исполнить роль харизматичного и самого узнаваемого персонажа вселенной Command & Conquer.
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Напомним, что хотя релиз Command & Conquer Remastered Collection состоится завтра, 5 июня, Electronic Arts заранее опубликовала исходные коды проекта, чтобы сообщество имело возможность не только их модифицировать, но и создавать на их основе новые игры.
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