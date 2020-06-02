В конце прошлого месяца Electronic Arts пообещала, что сделает достоянием общественности исходный код сборника ремастеров Command & Conquer Remastered Collection, в состав которого входят обновлённые версии Red Alert и Tiberian Dawn. Не прошло и двух недель, как EA сдержала своё обещание и выложила все «исходники» ремастеров в общий доступ на известном ресурсе GitHub.

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По мнению Electronic Arts, данное действие позволит сообществу на своё усмотрение модифицировать обновлённые Red Alert и Tiberian Dawn, создавая для них как новые боевые единицы и постройки, так и полностью меняя логику игрового процесса и даже создавая на их базе целые новые проекты. В общем, инструменты предоставлены, дальше дело за фантазией оч.умелых фанатов серии.

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