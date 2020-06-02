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Electronic Arts опубликовала исходный код Command & Conquer Remastered Collection

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В конце прошлого месяца Electronic Arts пообещала, что сделает достоянием общественности исходный код сборника ремастеров Command & Conquer Remastered Collection, в состав которого входят обновлённые версии Red Alert и Tiberian Dawn. Не прошло и двух недель, как EA сдержала своё обещание и выложила все «исходники» ремастеров в общий доступ на известном ресурсе GitHub.

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По мнению Electronic Arts, данное действие позволит сообществу на своё усмотрение модифицировать обновлённые Red Alert и Tiberian Dawn, создавая для них как новые боевые единицы и постройки, так и полностью меняя логику игрового процесса и даже создавая на их базе целые новые проекты. В общем, инструменты предоставлены, дальше дело за фантазией оч.умелых фанатов серии.

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Непосредственно релиз Command & Conquer Remastered Collection состоится в эту пятницу, 5 июня. Кстати, сборник уже сейчас находится в лидерах продаж в Steam, что свидетельствует о том, что спрос на стратегии в реальном времени, по крайней мере, на ремастер культовой классики, имеется.

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electronic arts petroglyph command & conquer red alert command & conquer tiberian dawn
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0h0tnichek
15:09
Топовая игрушка )) Пойду соньку откопаю и сыграю )) Ремастер сто пудов запороли
Electronic Arts опубликовала исходный код Command & Conquer Remastered Collection
lee1488
15:09
для этого есть специализированные рабочие станции на Xeon. но по личному опыту могу сказать что никто из серьёзных людей этим не занимается на домашних компьютерах.
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t-dirt
15:09
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antonov2015
15:00
А в рендере/видеокодировании/криптографии почему не сравниваете?
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lee1488
15:00
очевидно что это проблема АМД, если они не могут в AVX2
Intel Core i7-10700K против всех
lee1488
14:59
я даже этого достаточно что бы уделывать якобы 7 нанометров у АМД
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