Разработчики из Bohemia Interactive решили предоставить всем желающим возможность в течение нескольких дней бесплатно опробовать популярную королевскую битву PlayerUnknown’s Battlegrounds. Акция проводится с целью поддержки тех, кто соблюдают самоизоляцию в эти непростые времена, потенциально спасая тем самым не только свою, но и чужие жизни.

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Период бесплатного доступа к PlayerUnknown’s Battlegrounds стартовал сегодня, 4 июня, в 20:00 и продлится до 8 июня того же времени. Кроме того, до 8 июня игру можно будет приобрести с 50-процентной скидкой, или всего за 474 рубля вместо номинальных 949 рублей.

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