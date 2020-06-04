PlayerUnknown’s Battlegrounds стала бесплатной до понедельника
Разработчики из Bohemia Interactive решили предоставить всем желающим возможность в течение нескольких дней бесплатно опробовать популярную королевскую битву PlayerUnknown’s Battlegrounds. Акция проводится с целью поддержки тех, кто соблюдают самоизоляцию в эти непростые времена, потенциально спасая тем самым не только свою, но и чужие жизни.
Период бесплатного доступа к PlayerUnknown’s Battlegrounds стартовал сегодня, 4 июня, в 20:00 и продлится до 8 июня того же времени. Кроме того, до 8 июня игру можно будет приобрести с 50-процентной скидкой, или всего за 474 рубля вместо номинальных 949 рублей.
рекламаСтоит отметить, что в конце мая в PlayerUnknown’s Battlegrounds появился полноценный рейтинговый режим, который даже помог игре набрать немного дополнительного «онлайна». В целом же статистические показатели игры не радуют: вот уже третий год наблюдается постепенное падение её популярности на фоне застоя и выхода всё новых и новых, более привлекательных конкурентов.
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