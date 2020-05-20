Разработчики популярной (всё ещё) королевской битвы PlayerUnknown’s Battlegrounds выпустили для неё обновление с порядковым индексом 7.2. Основным нововведением апдейта стал ранговый режим. Также в игру были внесены дежурные правки по балансу оружия и новые механики обращения с канистрами. Ещё один подарочек для игроков — боты, они теперь тоже есть.

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Пока ранговый режим доступен только на основных серверах для PC. На консолях «ранкед» пока доступен только на тестовых серверах, полноценный ввод случится чуть позднее.

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Что касается самого режима, то разработчикам PUBG придётся со всей серьёзностью отслеживать «чистоту» игры, ведь читеры не дремлют. Другие подробности обновления можно изучить на официальном сайте.