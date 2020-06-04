Поддержка модификаций в Total War Saga Troy будет, но не сразу
На днях Creative Assembly огласила точную дату выхода Total War Saga Troy — 13 августа — после чего игроки заинтересовались, поддерживает ли новинка пользовательские модификации. Несколько часов назад разработчики дали на него официальный ответ — да, как и любая другая современная игра серии Total War, новая «сага» поддерживает модификации и соответствующие инструменты их создания.
Однако чтобы приступить к изменению игры на свой (или чужой) вкус, придётся подождать. Как долго предстоит ждать, авторы не сообщают, но уверяют, что в их планах внедрить в Total War Saga Troy поддержку модов как можно быстрее.
рекламаСтоит напомнить, что Total War Saga Troy на протяжении года будет эксклюзивом Epic Games Store, в котором поддержка модификаций, по плану, появится до осени текущего года. Также важно напомнить, что в первые 24 часа после релиза Total Wae Saga Troy будет раздаваться в Epic Games Store бесплатно. До Steam и «других магазинов» игра, соответственно, доберётся лишь в августе 2021 года.
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