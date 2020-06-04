В конце апреля DICE объявила о том, что период активной поддержки Battlefield V новым контентом в июне подойдёт к своему логическому завершению. Разработчики решили не томить игроков и объявили, что последнее крупное обновление для игры выйдет уже сегодня, 4 июня. Судя по официальной информации, релиз обновления должен был состояться в 11:00 по московскому времени, так что проверяйте.

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В состав обновления входит новая пехотная карта «Лагерь Эль-Мардж», рассчитанная на сражения в режимах захвата, прорыва, командной схватки и отрядного захвата, а также расширенный вариант карты «Прованс», также предназначенный для четырёх ранее указанных игровых режимов.

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Помимо двух карт в игре появились девять новых видов оружия, включая пистолет M1911 с глушителем для всех классов, пять новых «гаджетов», и три новых гранаты. Вместе с тем на новых/обновлённых картах можно будет увидеть шесть новых видов боевой техники.

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Естественно, формально поддержка Battlefield V на этом не завершается: в игре продолжат проводиться внутриигровые события, будут обновляться задания, будет вестись борьба с читерами и, если потребуется, будут выходить решающие проблемы и исправляющие баланс обновления.

По плану, в следующем году должна выйти уже новая Battlefield, поэтому высвобождение студией DICE ресурсов на её разработку — логичный и верный шаг. По слухам, новая Battlefield вернётся в сеттинг современной войны, а представить нам её якобы должны уже в этом месяце.