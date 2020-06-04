Ещё два крупных игровых мероприятия отложены из-за ситуации в США
В начале—середине июня нас должны были ждать сразу несколько весьма крупных игровых мероприятий, но протесты в США против (формально) полицейского произвола, плавно перетекшие в беспорядки и погромы, диктуют новые правила. В связи со сложившейся ситуацией многие игровые издатели и разработчики решили, что сейчас «не время» для развлечений, и принялись выражать свою поддержку движению против расизма, откладывая свои презентации на более поздний срок.
Своё мероприятие на неопределённый срок уже отложила Sony, затем на две недели была отложена новая презентация Cyberpunk 2077, на три дня — шоу Summer of Gaming, и вот, теперь очередь дошла до PC Gaming Show и Future Games Show. Оба данных мероприятия должны были пройти 6 июня, но организаторы решили перенести их на неделю — до 13 июня.
рекламаВ рамках PC Gaming Show, например, помимо всего прочего должны были устроить показ геймплея Mafia Definitive Edition, а вот об участниках Future Game Show его организаторы особо не распространялись.
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