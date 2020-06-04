В начале—середине июня нас должны были ждать сразу несколько весьма крупных игровых мероприятий, но протесты в США против (формально) полицейского произвола, плавно перетекшие в беспорядки и погромы, диктуют новые правила. В связи со сложившейся ситуацией многие игровые издатели и разработчики решили, что сейчас «не время» для развлечений, и принялись выражать свою поддержку движению против расизма, откладывая свои презентации на более поздний срок.

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Своё мероприятие на неопределённый срок уже отложила Sony, затем на две недели была отложена новая презентация Cyberpunk 2077, на три дня — шоу Summer of Gaming, и вот, теперь очередь дошла до PC Gaming Show и Future Games Show. Оба данных мероприятия должны были пройти 6 июня, но организаторы решили перенести их на неделю — до 13 июня.

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В рамках PC Gaming Show, например, помимо всего прочего должны были устроить показ геймплея Mafia Definitive Edition, а вот об участниках Future Game Show его организаторы особо не распространялись.