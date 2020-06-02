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Новый показ Cyberpunk 2077 отложили на две недели

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Разработчики и издатели игр продолжают делать для себя выводы о том, что из-за ситуации в США сейчас не лучшее время для показов новых проектов. К «акции» подключилась и студия CD Projekt RED, несколько минут назад объявившая о том, что новая презентация Cyberpunk 2077 откладывается до 25 июня. Изначально её должны были провести 11 июня.

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Вместе с тем своё игровое мероприятие на три дня — до 8 июня — отложило и издание IGN, и что-то нам подсказывает, что это только начало, и все игровые мероприятия будут перенесены до более спокойных времён.

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Релиз Cyberpunk 2077 из-за этого, конечно, никто переносить не станет (наверное), поэтому не спешите менять свой календарик с обведённой там датой 17 сентября.

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cd projekt red cyberpunk 2077
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