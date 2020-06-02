Новый показ Cyberpunk 2077 отложили на две недели
Разработчики и издатели игр продолжают делать для себя выводы о том, что из-за ситуации в США сейчас не лучшее время для показов новых проектов. К «акции» подключилась и студия CD Projekt RED, несколько минут назад объявившая о том, что новая презентация Cyberpunk 2077 откладывается до 25 июня. Изначально её должны были провести 11 июня.
Вместе с тем своё игровое мероприятие на три дня — до 8 июня — отложило и издание IGN, и что-то нам подсказывает, что это только начало, и все игровые мероприятия будут перенесены до более спокойных времён.
рекламаРелиз Cyberpunk 2077 из-за этого, конечно, никто переносить не станет (наверное), поэтому не спешите менять свой календарик с обведённой там датой 17 сентября.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила