Electronic Arts опубликует исходный код Command & Conquer Remastered Collection
До выхода сборника ремастеров Command & Conquer Tiberian Dawn и Red Alert осталось чуть больше двух недель, и сегодня куратор проекта и по совместительству продюсер Electronic Arts Джим Вессела опубликовал, возможно, последнюю важную предрелизную новость. Как сообщил Вессела, издательство выложит исходные коды обеих облагороженных игр и библиотеки TiberianDawn.dll и RedAlert.dll под лицензией GPL v3.0.
Как поясняет Electronic Arts, данный шаг позволит сообществу по своему усмотрению модифицировать игры и даже делать на их основе новые проекты, не говоря уже о создании новых карт, фанатских боевых единиц, менять графические элементы и даже логику игрового процесса.
рекламаЧтобы наглядно продемонстрировать, что при желании и умении можно создавать на базе Command & Conquer Remastered Collection, разработчики выпустят официальную модификацию с ядерным танком Братства Нод, созданным на основе знаменитого танка «Мамонт».
Command & Conquer Remastered Collection выйдет 5 июня, однако из-за сложностей, вызванных пандемией и самоизоляцией, на релизе в сборнике не будет функции игры по локальной сети. Её добавят позже.
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