Энтузиасты показали, как может выглядеть ремастер Crysis
В середине апреля Crytek официально анонсировала графически улучшенную версию первой части Crysis с обещанием выпустить её уже этим летом. Несмотря на то, что формально лето уже наступило, нам до сих пор не показали кадры его игрового процесса. Энтузиасты решили не дожидаться у моря погоды и показали свой вариант ремастера Crysis.
Фанаты поработали с текстурами, освещением, частицами, улучшили качество воды, добавили реалистичные отражения, а также значительно увеличили объём растительности в джунглях. В общем, если вы и раньше с трудом «на максималках» могли разглядеть корейцев в джунглях, то с таким ремастером сложность обнаружения соперника многократно возрастает.
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Ну, а беспристрастный суд публики сам для себя сделает выводы, что из этого получилось.
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