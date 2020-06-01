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Авторы некстген-слэшера Godfall решили подразнить публику в преддверии показа игр для PS5

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Компания Counterplay Games совместно с издателем Gearbox Publishing опубликовали коротенький ролик-тизер Godfall — амбициозного слэшера, который изначально разрабатывался как проект для стартовой линейки нового поколения консолей. В представленном видео нам, по всей видимости, демонстрируют одного из персонажей. Превосходная детализация героя должна поразить обладателей PlayStation 4 и Xbox One.

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Авторы Godfall готовятся к часовой онлайн-презентации стартовой линейки игр для PS5, которая случится уже в этот четверг, в 23:00 по московскому времени.

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Godfall должна поступить в продажу на PS5 и PC уже в этом году. Примечательно, что в случае с PC проект станет эксклюзивом для цифрового магазина Epic Games Store.

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gearbox publishing godfall counterplay games
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