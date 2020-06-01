Компания Counterplay Games совместно с издателем Gearbox Publishing опубликовали коротенький ролик-тизер Godfall — амбициозного слэшера, который изначально разрабатывался как проект для стартовой линейки нового поколения консолей. В представленном видео нам, по всей видимости, демонстрируют одного из персонажей. Превосходная детализация героя должна поразить обладателей PlayStation 4 и Xbox One.

анонсы и реклама Новейший 10700K в Регарде Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Авторы Godfall готовятся к часовой онлайн-презентации стартовой линейки игр для PS5, которая случится уже в этот четверг, в 23:00 по московскому времени.

реклама

Godfall должна поступить в продажу на PS5 и PC уже в этом году. Примечательно, что в случае с PC проект станет эксклюзивом для цифрового магазина Epic Games Store.