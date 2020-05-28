На прошлой неделе id Software, начитавшись гневных отзывов игроков после внедрения в DOOM Eternal системы Denuvo Anti-Cheat, решила, что погорячилась, и пообещала в обозримой перспективе отключить погрязшую в пучине скандала систему. Сказано — сделано, несколько часов назад свежее обновление избавило DOOM Eternal от Denuvo Anti-Cheat.

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Кроме того, обновление решило приводившие к вылетам игры на рабочий стол проблемы с памятью и кастомизируемыми обликами, а также исправило ошибку с распределением видеопамяти, из-за чего пользователи могли сталкиваться с падением производительности игры.

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Стоит отметить, что, по словам id Software, проблемы с игрой, появившиеся в том же обновлении, что и Denuvo Anti-Cheat, с деятельностью данной античитерской системы никак связаны не были. Впрочем, порой ради сохранения репутации приходится идти на поводу у народа.