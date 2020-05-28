DOOM Eternal избавили от Denuvo Anti-Cheat
На прошлой неделе id Software, начитавшись гневных отзывов игроков после внедрения в DOOM Eternal системы Denuvo Anti-Cheat, решила, что погорячилась, и пообещала в обозримой перспективе отключить погрязшую в пучине скандала систему. Сказано — сделано, несколько часов назад свежее обновление избавило DOOM Eternal от Denuvo Anti-Cheat.
Кроме того, обновление решило приводившие к вылетам игры на рабочий стол проблемы с памятью и кастомизируемыми обликами, а также исправило ошибку с распределением видеопамяти, из-за чего пользователи могли сталкиваться с падением производительности игры.
рекламаСтоит отметить, что, по словам id Software, проблемы с игрой, появившиеся в том же обновлении, что и Denuvo Anti-Cheat, с деятельностью данной античитерской системы никак связаны не были. Впрочем, порой ради сохранения репутации приходится идти на поводу у народа.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила