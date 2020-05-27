Представитель Take-Two опроверг связь планов по увеличению маркетинговых расходов компании со сроками выхода Grand Theft Auto VI
Недавно аналитики, внимательно изучившие отчётные документы компании Take-Two Interactive, обнаружили в них любопытный график, согласно которому, в 2013/2014 финансовом году компания собирается резко увеличить расходы на маркетинг. Аналитики логично предположили, что это изменение связано с планами компании в указанный период выпустить некий крупный проект, который потребует огромных ресурсов на продвижение; такой, например, как Grand Theft Auto VI.
На деле всё оказалось чуть менее радужно. В комментарии для издания GamesIndustry.biz представитель Take-Two Interactive пояснил, что обнаруженная аналитиками информация касается маркетинговых расходов на проекты сторонних компаний. Rockstar между тем входит в число внутренних студий Take-Two, соответственно, с GTA VI увеличение маркетинговых расходов быть связано не может.
рекламаСлухи о Grand Theft Auto VI между тем всплывают достаточно регулярно, что невольно наталкивает на оптимистическую мысль о приближающемся анонсе.
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