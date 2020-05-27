Take-Two обязательно выпустит Grand Theft Auto VI, не сомневайтесь. Мы пока не особо представляем, в каком году это должно случиться. И вот здесь на помощь приходят финансовые документы с отчётными показателями. Издатель подготовил специальный доклад для Комиссии по ценным бумагам и биржам США, где были замечены интересные пункты, связанные с маркетингом игр. В период с апреля 2023 года по март 2024 года Take-Two собирается потратить на маркетинг не менее 89 миллионов долларов. В другие года денег на маркетинг планируется потратить значительно меньше — в разы.

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И вот уже тут в дело вступают индустриальные аналитики. Они убеждены в том, что такое увеличение затрат на продвижение может быть обосновано только в одном случае — с целью подготовки следующей Grand Theft Auto к релизу. Представитель аналитической компании Stephens Джефф Коэн заметил, что в подобные «маркетинговые всплески» вполне себе вписывается подготовительная кампания для Red Dead Redemption 2, это тоже легко отследить по докладу для Комиссии.

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Конечно, релиз GTA VI могут перенести, но хочется верить, что все эти показатели и публикуемая информация для Комиссии по ценным бумагам и биржам США — сущности, в которые стоит верить.